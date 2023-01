L’Assistance Apple mise sur la clarté et les grandes images pour son nouveau site web

Un design plus clair et plus convivial

Le lien vers les autres services connexes d'Apple

les réparations illimitées pour la protection contre les dommages accidentels, un accès prioritaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux experts Apple, et plus encore

A l'image de ce qu'elle a déjà accompli pour ses autres pages,On y trouve ce même souci de clarté avec de grandes images, de nouvelles icônes et un accès facilité à certains des problèmes les plus courants que doit gérer l'Assistance Apple.Ainsi,: iPhone, Mac, iPad, Watch; AirPods, Music et TV. Presque les mêmes catégories que celles de l'Apple Store (en un peu mieux puisqu'elle dissocie ses wearables ici). On peut accéder à son compte, mais aussison accès quand on a oublié son Apple ID ou son mot de passe, avoir(notamment en cours) ou ses factures / abonnement.. Ceux qui ont déjà eu affaire avec l'Assistance en ligne savent qu'ils vous demanderont toujours si l'appareil concerné par la panne a bien reçu la dernière version du système (il s'agit donc ici d'aller plus vite au téléphone).-plus ou moins- en lien avec l'assistance, comme l'AppleCare+. Cupertino vante d'ailleursAutre service mis en lumière : l'Apple Trade In, même si ce dernier a considérablement revu à la baisse sa grille tarifaire pour les différents produits pommés. L'initiative Trade In est certes plus simple et directe pour celle ou celui qui n'a pas envie de se prendre la tête, et/ou qui entend toujours passer par Apple pour ses achats. Mais, en contrepartie, cette dernière est, comme on peut le constater régulièrement à chaque sortie d'un nouvel iPhone Enfin Apple avertit aussi ses clients concernant les contrefaçons et autres réparations non autorisés avec des pièces non conformes (qui feront sauter les garanties).