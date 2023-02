Quelles informations ont été révélées lors des derniers résultats financiers d'Apple ?

2 milliards d'appareils actifs

Bien souvent, il faut se contenter de la portion congrue mais cette année, Tim Cook et Luca Maestri ont laissé passerAu cours de l'appel téléphonique, les deux hommes sont revenus sur le contexte des résultats financiers du premier trimestre de ce nouvel exercice . En première ligne sur les pages financières, le CEO avait déjà mis en avant la croissance de la base installée des utilisateurs . Apple a en effet dépassé, un record qui lui permet d'assurer un très bon trimestre pour ses Services.Même si les revenus trimestriels d'Apple ont diminué de 5% d'une année sur l'autre, l'activité de services (Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+, AppleCare+) a atteint un chiffre d'affaires historique de 20,8 milliards de dollars. On apprend au passage que Cupertino compte maintenant plus de, en hausse de 150 millions au cours des 12 derniers mois.En novembre dernier,. A cette époque, la situation était extrêmement dure pour Foxconn (dont la production était bloquée à 30% de sa capacité). Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ont donc été en rupture de stock quasiment pendant tout le long de la période des fêtes et, conséquence mathématique oblige, les ventes ont diminué.Tim Cook se veut doncIl reste donc à savoir s'il y aura un report des ventes ou si ces dernières sont définitivement perdues ! Pour autant, il survole la question de, l'iPhone 14 et 14 Plus, ce dernier modèle étant apparemment moins plébiscité si l'on en croit les retours des sous-traitants.. Ainsi, la fabrication de composants aux États-Unis (dans les futures usines de TSMC en Arizona ?) est toujours d’actualité. Pour lui, la production ne serait pas nécessairement plus chère., surtout dans un environnement difficile. Pas d’inquiétude pour Tim Cook, les gens seraient prêts à payer pour obtenir le meilleur.