Quelles sont les mesures d’Apple pour éviter les licenciements massifs ?

sous-titre

sous-titre

Si de nombreuses firmes comme Facebook, Google, Microsoft ou Twitter ont été amené à effectuer des vagues de licenciements massifs . Toutes ont été impactées par le contexte économique : pandémie, pénurie de composants, conflit en Ukraine ou encore inflation, rien n'est vraiment favorable à la reprise.Cupertino a apparemment fait preuve de prudence. Contrairement aux firmes concurrentes, elle a mené une politique de dépense ultra-raisonnée et elle a pu choisir de-voire de- ses embauches ainsi que de faire des coupes significatives au niveau de certains de ses budgets, notamment au niveau de son budget R&D (26,251 milliards de dollars sur 2022). Tous les départements ne seraient pas concernés de la même manière, même si ce plan s'annonce global.Comme Tim Cook l’annonçait au moment des résultats en juillet dernier , la firme se serait concentrée sur des profils de qualité. Elle vient apparemment(produits, charges...). Cette réduction vient s'ajouter à la première vague de rupture de cet été.Il s’agirait plutôt d’une, Cupertino entendrait faire preuve de prudence, face à un possible ralentissement économique. D'autant que la firme aurait prévu un calendrier de lancement de produits assez dense dans les années à venir, à commencer par son casque ARVR et peut-être une Apple Car.