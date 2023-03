Tim Cook aurait fait pression pour sortir le casque ARVR cette année

Un lancement prématuré d'après les équipes de conception ?

Le casque ARVR d'Apple est-il vraiment prêt ?

plusieurs années

à plus tard

Ce que l'on sait du casque ARVR d'Apple

Pourtant, d'après les dernières rumeurs et des analystes très au fait (Mark Gurman et Ming Chi Kuo),Elle aurait d'ailleurs concentré ses efforts -où plutôt ceux de ses ingénieurs- dans le développement software du casque, au détriment des autres systèmes.Pour autant, ce n'est pas l'harmonie derrière les murs de Cupertino. D'aprèsPire encore, la date du lancement aurait été une source de discorde sans fin. Pour l'équipe en charge de la conception, l'appareil ne serait pas encore prêt et elle aurait bien voulu retarder sa sortie de, voire, qui auraient été repousséesApparemment, lasse des constants reports du côté de la conception, l'équipe des opérations aurait pris le dessus, entendant expédier une première version du produit -le fameux casque de ski- axée sur la réalité virtuelle.Alors que la première version n'est pas encore sortie ou confirmée, Foxconn serait déjà passée en phase de développement et de test d'une deuxième génération moins chère. Mais Apple pourrait présenter son casque lors de la WWDC en juin En résumé,. Il aurait un look de masque de ski avec une batterie magnétique amovible sur le bandeau. Il offrirait un angle de vision de 120° (largement supérieur au Meta Quest pro) et une couronne digitale pour passer d'une réalité à l'autre., mais Apple entendrait permettre aux personnes qui ne connaissent pas le code de l'ordinateur de créer des applications pour le casque, et ce, en utilisant Siri