Le casque ARVR d’Apple pourrait être présenté à la WWDC en juin

Une WWDC bien chargée ?

Ce projet constamment reporté verra-t-il le jour ?

D’après Mark Gurman qui est toujours très bien informé des petits secrets d’Apple, le casque ARVR devrait être! Pour rappel, la rumeur publique évoquait un événement au mois d’avril, mais la firme californienne ne serait plus en mesure de respecter ce calendrier.Apparemment les derniers tests n’auraient pas obtenu le feu vert, au vu de. Mais il se pourrait que la firme préfère sortir. On pense notamment au MacBook Air 15 pouces doté d’une puce M2, ou encore à un Mac Pro…Historiquement, si l’on reprend l’ensemble des bruits de couloir, ce n’est pas la première fois que la date supposée du casque -qui n’a jamais été confirmé par Apple- est. A l'origine il avait même été question de 2019, puis de janvier 2023, puis en avril 2023, et désormais juin 2023.Aux dernières rumeurs, le casque ARVR d'Apple serait rentré en productio n, tandis que la version lunettes serait reportée . Le casque devrait être doté de son propre App Store avec des applications tierces, mais Apple entendraitPour autant, une présentation à la WWDC ne veut pas forcément dire un lancement dans la foulée,. Sans doute avant la fin de 2023, juste à temps pour Noël et aussi pour en faire le produit phare de l'année.