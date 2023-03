Apple et Foxconn continuent de mettre la pression pour faire évoluer le droit du travail

Foxconn mettra plus de dollars sur la table pour une nouvelle usine en Inde

UNE DÉLOCALISATION À TOUT PRIX

Parmi les autres changements, on notera :



- plafonnement du nombre d'heures de travail par semaine à 48 heures

- plafonnement du nombre d'heures supplémentaires par semaine à 48 heures

- lissage du volume d'heures supplémentaires sur trois mois à 145 heures (contre 75)

- assouplissement du recours au travail de nuit pour les femmes

Selon le, le gouvernement du Karnataka aurait. Au passage, l'enveloppe globale d'investissement est passée de 700 millions à 968 millions de dollars et les 100 000 nouveaux emplois dans la région ont diminué de moitié .. D'après, la firme californienne ainsi que ses partenaires de longue date -Foxconn, Pegatron et Wistron- membres du, souhaitent une réforme du droit du travail dans l'État du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde.Pour arriver à leurs fins -et obtenir des conditions du travail plus flexibles- de nombreuses rencontres ont été organisées avec des responsables gouvernementaux au cours des six derniers mois. Cela permettrait d’avoir les mêmes volumes qu’en Chine, soit un rythme de 2 quarts de 12 heures par jour, au lieu de 3 quarts de travail de 8 heures.. Malgré certains déboires, le pays est en lice pour récupérer une partie très importante de la production depuis la Chine. Mais pour cela, il convient de renforcer un certain nombre de points.Ces changements concernaient le nombre d'heures d'ouverture des sites, le doublement des heures supplémentaires autorisées. Mais c'est surtout une organisation en deux équipes alternées qui va pouvoir être mise en place (ce qui n'était pas possible en Inde contrairement à la Chine).