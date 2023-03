Pour Bill Gates, l'IA est l'avancée tech la plus importante depuis des décennies

L'IA, une révolution !

bluffé par le potentiel et les progrès de l’intelligence artificielle développée par la startup Open AI

La réduction des inégalités

avoir beaucoup réfléchi à la façon dont - en plus d'aider les gens à être plus productifs - l'IA peut réduire certaines des pires inégalités au monde

5 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année

convaincu que l'IA peut rendre le monde plus équitable

Toute nouvelle technologie ne manquera pas de mettre les gens mal à l'aise, et c'est certainement vrai avec l'intelligence artificielle. Je comprends pourquoi -cela soulève des questions difficiles sur la main-d'œuvre, le système juridique, la vie privée, les préjugés, et plus encore.

Dans un très billet de blog publié hier,se dit en effet, justifiant ainsi son intégration de plus en plus poussée dans les différents programmes du groupe ou encore l' arrivée de Copilot . Il faut rappeler aussi que Microsoft a eu la main plus heureuse que Google sur ce domaine Le cofondateur de Microsoft n'hésite à le clamer haut et fort. Pour lui, il s’agit dedepuis l’interface utilisateur graphique (GUI) présentée en 1980. D'après lui, nous serions bel et bien rentrés, celle de l'IA bien évidemment.Rappelant son changement de carrière (philanthrope à temps plein à la Fondation Gates), il écritIl pense que l'IA pourrait jouer un, surtout pour les pays les plus pauvres () ou encore. En cette, il évoque évidemment les changements climatiques, se disantEnfin, il revient sur lesliées à la croissance exponentielle de l'IA et du phénomème ChatGPT.