TSMC ouvre (rapidement) les portes du paradis des puces

Une viste rapide !

I Saw the Face of God in a Semiconductor Factory

Une organisation presque religieuse

bébés

d'ateliers de misères

Nous fabriquons des produits au niveau atomique. Aussi je dis souvent à mes ingénieurs : vous devez penser comme si vous ne mesuriez qu'un atome

La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses; La gloire des rois, c'est de sonder les choses

Un soutien politique aux USA

En effet, une semaine après l'interview de Morris Chang , fondateur et ex-président de TSMC, le groupe a décidé d'ouvrir les portes d'un usine à nos confrères deLa journaliste envoyée sur place s'est d'ailleurs fendue d'un très long article dont(cela se passe de traduction). Elle dit être rentrée dans l'un des 13 sites, où sont notamment fabriquées les puces AX et MX d'Apple. Le tout se fait dans une ambiance totalement aseptisée entre salles blanches et zones tampons où la désinfection est reine., qui en ont profité pour tacler leurs homologues américains, desincapables de gérer une entreprise à la pointe de la technologie. Cette réflexion est à rapprocher des premières discussions entre les équipes de TSMC et les ingénieurs US qui devraient être en charge de l’usine dans l’Arizona. Ces derniers s'étaient montrés peu tendres, les qualifiantMais elle a surtout pu échanger avec Mark Liu l'actuel président de TSMC.(une subtile image pour souligner la finesse de la gravure en 5nm et bientôt 3nm). Il en a aussi profité pour citer un passage de la Bible (Proverbes 25:2) :Pour rappel, la semaine dernière à Tapei,En revanche, il a également souligné que Washington avait laissé Taïwan en dehors de sa politique de(pratique de délocalisation vers des pays partenaires) et avait déplacé une partie de la production de semi-conducteurs vers d'autres pays amis.Ce scénario de guerre industrielle est d'ailleurs pris au sérieux par les responsables américains. Ces derniers redoutent -quant à eux-