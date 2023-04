Oups ! Des employés de Samsung confient des données confidentielles à ChatGPT

Partager des données confidentielles avec ChatGPT est une mauvaise idée

Image générée par Dall-E

L'homme qui murmurait à l'oreille de ChatGPT

Les conversations peuvent être examinées par nos employés pour améliorer nos systèmes.



Veuillez ne pas partager d'informations sensibles au sein de vos conversations.

Selon nos confrères coréens de The Economist desemployés de Samsung auraient nourri le chatbot d'OpenAI avec des informations sensibles de la firme à plusieurs reprises. Un employé aurait ainsi demandé à ChatGPT de vérifier le code source d'un programme confidentiel pour s'assurer qu'il ne contenait pas d'erreur, là où un autre aurait adressé une requête au service d'OpenAI afin d'optimiser un programme, et un dernieraurait sollicité l'algorithme afin d'obtenir une présentation basée sur l'enregistrement d'une réunion.Il s'agit ici d'une erreur bien humaine et OpenAI multiplie les mises en garde adressées aux utilisateurs de ChatGPT,. Lorsque vous lancez une session de ChatGPT un message précise que :. La firme plancherait même sur une version maison d'une IA générative afin de ne plus être confrontée à ce type de problème à l'avenir et d'obtenir un meilleur contrôle. ChatGPT et ses divers concurrents sont très à la mode en ce moment, et il est très tentant d'obtenir rapidement un résumé, ou une présentation, mais il faut garder à l'esprit que les données sont analysées et stockées, qu'elles pourraient alors être partagées par des employées d'OpenAI, et que des bribes pourraient bien ressortir au sein d'une conversation avec un autre utilisateur.