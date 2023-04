Près de 70 milliards de profits en 2022 pour la filiale irlandaise d'Apple

Des résultats

D'après l'(+ 2 % par rapport à l'année précédente) et 222,75 milliards de dollars de ventes (+5,5 % par rapport à la même période).Ainsi,, un montant soumis à l'impôt américain. Si ce chiffre peut paraitre imposant, il est en baisse par rapport aux 25,3 milliards de dollars versés en 2021.En tout,: 7,69 milliards de dollars au titre de l'IS (contre 4,44 milliards de dollars versés l'année précédente, +73%) et un arriéré de 3,29 milliards de dollars.Apple est présente en Irlande depuis 1980. Située à Cork dans le sud de l’Irlande, laAinsi, elle centralise et comptabilise l'ensemble des opérations venant des autres filiales d’Europe, d’Afrique, d’Asie, de Chine -bref du reste du monde. Elle est aujourd'hui l'une des plus grande source d'emploi du pays, avecEn mai 2022, la firme était en pleine phase d’agrandissement de son campus de Cork avec un autre immeuble de bureaux pour accueillir 1 300 nouveaux employés à son siège social européen en Irlande.. Le site gère de multiples activités dédiées au marché européen, dont AppleCare, les opérations, la logistique et diverses divisions administratives, comptables et fiscales.En août 2016, après des années florissantes,, estimant que les accords fiscaux entre les deux constituaient une aide d'état illégale et contrevenaient au droit communautaire. La firme était ainsiDès lors un nouveau feuilleton juridique commençait pour Cupertino sur le vieux continent. Cette décision de la Commission était cassée par le Tribunal de l'Union européenne en juillet 2020. Puis, fin 2020, la Commission européenne la contestait faisant valoir plusieurs erreurs de droit. La décision est désormais repartie dans la procédure.Depuis,. Par cette dernière, elle a en effet abandonné son taux de 12,5 % en matière d’impôt sur les sociétés pour se conformer à un taux minimum de 15 %.