La WWDC serait-elle la "dernière chance" pour le casque ARVR d’Apple ?

L'opération de la dernière chance ?

probablement le dernier espoir pour convaincre les investisseurs que le casque AR/MR pourrait avoir une chance d'être le prochain produit vedette de l'électronique grand public

suffisamment de preuves pour suggérer que les casques AR/VR peuvent devenir le prochain produit vedette de l'électronique grand public dans un avenir prévisible …/… le consensus actuel sur le marché pourrait surestimer la contribution des casques AR/VR aux principaux fournisseurs de composants au cours des prochaines années, en particulier dans le secteur de l'optique

CE QUE L'ON SAIT DU CASQUE ARVR D'APPLE

QU'ATTENDRE DE LA WWDC 2023 ?

one more things

En effet, nombreux sont ceux qui attendent de savoir si ce secteur a un réel avenir auprès des consommateurs . Pour lui, la WWDC de juin serait pour la firmeAinsi, selon lui, Sony a réduit son plan de production 2023 pour la PS VR2 d'environ 20 %. Les expéditions du Quest Pro de Meta n’affichent qu'environ 300 000 unités, alors que celles de Pico (considérée comme la plus grande marque de casques AR/VR de Chine) en 2022 ont été inférieures aux prévisions de plus de 40 % .. Actuellement, il estime ne pas y avoir. En effet, plusieurs cadres de Cupertino se montreraient préoccupés par les chances de réussite du produit. Récemment, on apprenait que ce dernier aurait été présenté à 100 cadres supérieurs de Cupertino, dans ce qui s’apparente à une opération séduction.. Il aurait un look de masque de ski avec une batterie magnétique amovible sur le bandeau. Il offrirait un angle de vision de 120° (largement supérieur au Meta Quest pro) et une couronne digitale pour passer d'une réalité à l'autre.avec des applications tierces, mais Apple entendrait permettre aux personnes qui ne connaissent pas le code de l'ordinateur de créer des applications pour le casque, et ce, en utilisant Siri Comme à son habitude, Apple ouvrira le bal avec une keynote , qui sera l'occasion de dévoiler les nouvelles versions de ses systèmes. Le lundi 5 juin,Si les rumeurs sont justes, la grosse annonce de 2023 devrait porter sur le casque AR/VR et son environnement . Mais on pourrait aussi y avoir quelquesautours d'un Mac Pro et d'un MacBook Air de 15 pouces.