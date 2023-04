Le switch Gigabit Netgear 8 ports avec PoE+ 123W à 118€ (-21€)

Le switch Gigabit Ethernet PoE+ Netgear à 118€

Le switch Netgear GS308EPP administrable (manageable) propose ainsi 8 ports Ethernet Gigabit au sein d'un châssis entièrement en métal.(pour Power over Ethernet)(par exemple certains modèles de caméras de sécurité qui n'auront ainsi pas besoin d'être reliés au secteur en sus de l'Ethernet)., d'éteindre et d'allumer les ports individuellement, de configurer le QoS (pour Quality of Service, afin de donner la priorité à certaines données et services), et d'administrer le switch à distance via l'App Insight ou le portail dédié sur le net. Une petite LED en façade préviendra l'utilisateur que la puissance maximum fournie en PoE a été atteinte et l'absence de ventilation active garantit un fonctionnement totalement silencieux.