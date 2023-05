ARM cotée en Bourse d'ici la fin de l'année 

Une opération plusieurs fois repoussée

L'échec du rachat par NVIDIA

obstacles réglementaires significatifs

. Repoussée plusieurs fois, il s'agit bien évidemment de l’introduction en Bourse la plus attendue de l’année.Cette dernière devrait -sous toutes réserves- arriver. Le groupe britannique, filiale du groupe Softbank, vient en effet d'indiquer avoir déposé plusieurs documents confidentiels en ce sens devant la(SEC).D'après. Pour le moment, on ne connait ni le montant, ni la fourchette de prix envisagée mais le fabriquant chercherait à lever entre 8 milliards et 10 milliards de dollars.Il reste à savoir quelles conséquences, qui sont utilisés dans pratiquement tous les appareils mobiles, à commencer par Apple (qui s'appuie sur l'architecture ARM pour ses puces d'iPhone mais également de Mac) et Samsung. Ou encore plus largement, sur le marché des puces.Pour rappel, SoftBank a acheté ARM en 2016 pour quelques 32 milliards de dollars. Il avait annoncé son intention de la réintroduire en bourse après l'échec en 2022 de la vente à Nvidia pour desCe rapprochement avait suscité dès le départ des. Dans l'ombre, on murmurait même que certaines entreprises particulièrement dépendantes d'ARM (Apple ou Qualcomm) auraient même usé de leur influence dans l'enquête américaine.