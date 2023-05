Pour IBM, 30% de ses employés de bureau pourraient être remplacés par une IA

postes pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle dans les années à venir

l’IA et l'automatisation sur une période de cinq ans

En effet, Arvind Krishna -Chairman et CEO d’IBM- vient d’indiquer que. Au total ce serait 7 800 postes qui seraient concernés. En plus de cela, il vient de demander de suspendre l'embauche pour des. Ce secteur représente en tout quelque 26 000 emplois. Selon lui, 30% de ces derniers pourraient être facilement remplacés par, soit 7 800 emplois supprimés. Il indique en revanche que certaines tâches -comme l'évaluation de la composition de la main-d'œuvre et de la productivité- ne seront pas remplacées au cours de la prochaine décennie.