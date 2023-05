Ce chèque de Steve Jobs est parti pour un montant exceptionnel !

Steve Jobs en 1984 !

Dans son descriptif, RR Auction précisait que Crampton, Remke & Miller était une société de conseil en gestion à Palo Alto, qui fournissait des conseils en processus d'affaires à un large éventail d'entreprises de haute technologie dans le nord de la Californie. En plus de la toute jeune Apple Computer, les clients de la société comprenaient Atari, Memorex, National Semiconductor et Xerox. L'embauche par Jobs d'une telle entreprise au cours des premières étapes d'Apple démontre son regard vers la croissance à long terme

les dernières enchères

En effet, les enchères d’objets en lien avec Apple et surtout Steve Jobs sont toujours à la mode. Pour ce nouveau lot , on trouvait unD’un montant de 175 dollars, il était établi à l’ordre deMais il est parti à une somme bien plus importante ! En effet,Parmi les autres particularités de ce chèque on pouvait noter. Ce lot -pré-certifié par PSA/ADN- faisait partie d’une vente plus vaste consacrée aux, soit les plus beaux autographes et artefacts mettant en vedette les principales figures de la science et de la technologie.Dernièrement ce sont plutôt les iPhone 1 qui étaient au centre des attentions des investisseurs et autres collectionneurs avec de multiples enchères dont certaines ont battu des records.Mais un certaine lassitude semble s’être installé, le deniers ventes n’attignant pas de tels sommets.qui n'hésitent à dépenser des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars ! On peut. Estimée à 95 000 dollars, elle a été remise en 2000 à l'ancienne directrice du marketing, et ce, en remerciement de ses bons et loyaux services. Elle fêtait alors ses 10 ans dans la société californienne.