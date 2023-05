Paieriez-vous 23 000 € pour ce chèque de Steve Jobs ?

un chèque de 175 dollars pour 25 000 dollars ?

chèque certifié et en très bon état

Crampton, Remke & Miller était une société de conseil en gestion à Palo Alto, qui fournissait des conseils en processus d'affaires à un large éventail d'entreprises de haute technologie dans le nord de la Californie. En plus de la toute jeune Apple Computer, les clients de la société comprenaient Atari, Memorex, National Semiconductor et Xerox. L'embauche par Jobs d'une telle entreprise au cours des premières étapes d'Apple démontre son regard vers la croissance à long terme

C’est de nouveau du côté dequ’il faut se tourner pour découvrir cet objet plutôt rare. Il s’agit en effet. Le montant est de 175 dollars et le titre est établi à l’ordre deParmi les autres particularités de ce chèque on pourra noter, soit. Pour l’heure l’enchère est à 16 500 dollars -pour 12 offres- avec un prix final estimé à 25 000 dollars. Les collectionneurs ont jusqu’au 11 mai pour déposer une offre.Dans son descriptif, RR Auction précise queCe lot -pré-certifié par PSA/ADN- fait partie d’une vente plus vaste consacrée aux, soit les plusDernièrement ce sont plutôt les iPhone 1 qui étaient au centre des attentions des investisseurs et autres collectionneurs avec de multiples enchères dont certaines ont battu des records. En effet, les prix pratiqués étaient plutôt redoutables, les deux derniers smartphones -toujours sous blister- étaient partis à des sommes records, 63 000 dollars pour le premier et 55 000 dollars pour le second ! Mais un certaine lassitude semble s’être installé, le deniers ventes n’attignant pas de tels sommets.qui n'hésitent à dépenser des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars ! On peut. Estimée à 95 000 dollars, elle a été remise en 2000 à l'ancienne directrice du marketing, et ce, en remerciement de ses bons et loyaux services. Elle fêtait alors ses 10 ans dans la société californienne.