Seriez-vous prêt à dépenser 95 000 dollars pour un autographe de Steve Jobs ?

95 000 dollars pour un document signé Steve Jobs ?

Moments in Time

Et une petite souris à 167 000 euros ?

Ce weekend, les acheteurs se sont déchainés pour dépenser près de 55 000 dollars pour un iPhone 1 encore sous blister, moins que les 63 000 dollars pour un produit similaire . Mais cela montre bien l'engouement pour lesproduits made in Cupertino, surtout s'ils sont revêtus d'une petite signature de Steve Jobs qui était plutôt avare d'autographes.Justement,, et ce, en remerciement de ses bons et loyaux services. Elle fêtait alors ses 10 ans dans la société californienne. Rappelons quePour ceux qui seraient intéressés, précisons qu'il s'agit d'une. Le site Web indique que le prix n'est disponible que sur demande. Néanmoins, il semblerait d'après nos confrères américains de TMZ, que celui-ci se monte à 95 000 dollars !Parmi les autres ventes du moment, notons que, et présentée pour la première fois à San Francisco en 1968, a été vendue la semaine dernière pour. Cette enchère a été réalisée au seine de la maison RR Auction, qui s'est fait une solide réputation dans la vente d'objets techs rares.Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel mulot.