Apple veut interdire d'utiliser les logos en forme de Pomme !

Apple, la firme qui aimait trop les fruits !

Cachez cette pomme que je ne saurais voir !

Nous avons du mal à comprendre le problème avec Apple, parce qu'il ne s'agit pas vraiment de protéger leur pomme croquée. Leur objectif ici est vraiment de posséder tous les droits sur toutes les pommes qui existent. Or la pomme est -pour nous- quelque chose de presque universel... Cela devrait être gratuit pour tout le monde

. Aussi, n'a-t-elle pas hésité à déposer de nombreux brevets rien que pour l'agencement des tables dans les Apple Store, les pots de plantes ou ses boîtes pour réchauffer les pizzas.On s'imagine alors avec quelle hargne elle peut poursuivre n'importeOn se souvient d'Apple Man ou encore les développeurs de l'application Prepear , dont le logo en forme de poire déplaisait à Cupertino.C'est dans cette droite ligne queLe directeur de cette association, Jimmy Mariethoz, déplore un contentieux de presque six ans, estimant que. Précisons qu'il s'agit d'une pomme grimée en drapeau helvétique (rouge avec une croix blanche, qui a été légèrement relookée en 2011)Précisons que la firme californienne est titulaire d'un enregistrement international de l'image d'une pomme sur tous les produits de, soit majoritairement des enregistrements sonores, vidéo et cinématographiques. Mais elle tente par tous les moyens de récupérer d'autres droits, dit-elle.En 2017,. Elle avait soumis une longue liste sur les produits concernés et l'institution lui avait donné partiellement raison en 2022 sur certains produits. Mais la firme en veut toujours plus et entend bien utiliser tous les moyens juridiques afin de tous les récupérer !