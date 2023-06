Apple pourrait passer les 3 000 milliards de capitalisation dans la journée

vers les 3 000 et au-delà ?

En effet, avec une, AAPL a battu un premier record, avant d’ouvrir aujourd’hui à 185,89 dollars et grimpé àconstituant là le deuxième. Avec de telles performances, la valorisation s’établit à 2 958 milliards de dollars, taquinant les 3 000 milliards.Mais à présent, plus que la satisfaction face à une telle performance, c’est plutôt une interrogation qui occupe les esprits des analystes.Autrement dit : faut-il encore acheter ou attendre une réévaluation de la situation (un autre split ?) et éventuellement se positionner. D’autant que la moyenne des analystes affiche un, soit moins que le cours à la clôture de mardi.Rappelons qu’en janvier 2022, AAPL a bien frôlé les 3 000 milliards de dollars de valorisation en journée, mais il n’avait tenu que quelques instants avant de fléchir en fin de séance. Avec cette énorme chute fin 2022 avec une nouvelle crise des iPhone :face notamment aux problèmes d’approvisionnements de l’iPhone.