Jony Ive et Charles III, à la conquête de l'espace

une utilisation responsable et durable de l'espace

un appel collectif à l'action unissant les secteurs public & privé mais aussi l'ensemble des participants, dans un engagement commun en faveur d'une utilisation responsable et durable de l'espace

des planètes, des étoiles et de la poussière

La structure est également définie par la géométrie sacrée, superposée de mouvement astronomique et de corps célestes

prendre soin des merveilles infinies de l'univers

et l'univers infini et au delà

Une responsabilité et un honneur immense !

. Ce projet déjà connu vient de bénéficier d'une présentation au Palais de Buckingham. Jennifer Jordan Saifi -- a présenté l’Astra Carta, commeOn regardant de plus près, on pourra reconnaitreaccompagnée de la Lune, Mars, Vénus (et sa danse) et Mercure, ainsi que quelques étoiles et constellations comme Orion, Céphée, Polaris ou encore le Soleil. L'espace profond et l'univers lointain sont représentés avec un noir intense, le scintillement de nombreuses étoiles et de la poussière interstellaire.Pour arriver à ce résultat, l'ex-designer d'Apple et ses équipes ont travaillé à partir de cartes astronomiques, d’astrophotographie et des cartes de constellations, avec l’aide du Colonel Chris Hadfield, ex astronaute et commandant de la Station spatiale internationale.