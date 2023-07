Autonomie mensongère, détestation de Musk : le Tesla bashing bat son plein !

triche

Autonomie mensongères et secret de Polichinelle

la vraie vie

triche

temps restant

tricheur

brigade de diversion

Elon Musk, cause de désertion de la marque ?

déserteurs

Un marché son pression ?

désormais inférieur

Un ancien employé aurait révélé qu', tout en sachant pertinemment qu'elle ne serait jamais atteinte. L'homme affirme qu'au delà de 50%, les chiffres affichés sont volontairement trop élevés-en revanche, il évoque une décision prise il y a 10 ans sur les Model S et X, et ne précise pas si laserait toujours d'actualité.Point d'orgue de l'article,suite à des soucis d'autonomie présentés par les propriétaires. De nombreux clients se seraient en effets vu refusés une quelconque prise en charge dès que le sujet concernerait justement les rayons d'action supposé des voitures.Aussi sérieux puisse-t-il paraitre, l'article semble pourtant écrit de façon bien candide pour qui suit de près le monde automobile. Déjà, chacun sait, que ce soit dans l'univers du thermique ou de l'électrique, que, alors que les équivalents américains (EPA) sont souvent cités (à raison) comme plus pessimiste, et donc, beaucoup plus justes. A ce propos, l'organisme US(EPA) a: en matière de, cela reste modeste !En réalité,En clair, elles sont atteignables uniquement en ville et avec le pied léger -mais certainement pas sur autoroute. Quand Tesla affiche une autonomie de 600Km WLTP sur la Model 3, n'espérez pas dépasser les 400Km sur autoroute -mais rien de neuf sous le soleil, car ces différences sont relativement identiques chez tous les constructeurs.si bien que sur une ID.3 de Volkswagen, il n'est pas rare de voir seulement 220Km d'autonomie sur une voiture vendue à 420Km WLTP. Chez Tesla, on aurait plutôt affiché autour de 400Km, malgré la température extérieure ou les récentes consommation. Et Reuters de conclure queSur certains tests très poussés, comme chez nos amis de la chaîne EV, les écarts d'autonomie WLTP et mixte constatés sont assez proches quelque soit les constructeurs , Tesla étant d'ailleurs plutôt dans la moyenne haute. Sur autoroute, Tesla reste toujours leader en terme de consommation et d'autonomie , pas si mal pour un, n'est-ce pas ?L'article précise d'ailleurs que, avant d'annuler un rendez-vous physique -il n'est donc pas question d'une absence de prise en charge, comme j'ai pu le lire ici et là.On y apprend ici que, 18% pour la qualité du service et 17% seraient déçus de la perception de la marque. A noter que 7% seraient repassés au thermique -déçus sans doute par l'autonomie. Il est vrai que le CEO de Tesla, Twitter/X et SpaceX n'a pas la langue dans sa poche, et peut se montrer particulièrement clivant.Mais l'étude révèle aussi queDes chiffres de rétention de ce type sont assez rares dans l'automobile et pourtant largement passés sous silence par la presse. Quant à la prétendue désapprobation d'Elon Musk, elle ne semble pas jouer un rôle majeur à grande échelle, surtout lorsqu'on sait que(toute motorisation confondue) et que Tesla est même passé devant Toyota en Californie , une première dans cet état où le japonais trustait les ventes depuis des années., même si elles soulèvent évidemment de nombreuses questions,N'oublions pas non plus que les grands constructeurs automobiles comptent parmi les plus gros annonceurs chez les médias généralistes, de quoi faire monter la pression dans les rédactions.Comme toutes les marques automobiles, Tesla n'est pourtant pas exempt de défauts (comme on l'a encore vu récemment avec l'implémentation de l'AutoPilot en Europe , il est également souvent question de qualité de service et de finitions). Mais l'américain arrive aussi à un point de maturité tel qu'il crée de réelles dissensions chez les constructeurs historiques. Encore récemment, Carlos Tavares, CEO de Stellantis, déclarait que Tesla était, moquant d'ailleurs son niveau de marge opérationnelleà son groupe depuis janvier dernier. Une chose est sûre, Tesla est maintenant pris au sérieux à tous les niveaux et à ce titre, tous les coups sont permis.