Quels sont les derniers smartphones, smartwatchs et tablettes dévoilées par Samsung ?

Allant taquiner l' Apple Watch , Samsung propose deux montres connectées pour cette année. La(qui succède à la Pro) sont disponibles en version Bluetooth ou 4G.Coté système,propose quelques améliorations notables, permettant d'améliorer l'indépendance de la montre par rapport au smarpthone. On trouve ainsi la possibilité de réinitialiser la montre en changeant de smartphone, ou encore de l'utiliser pour prendre des photos sans ouvrir l'application dédiée.Les deux arborent unavec un cadran plus large que les précédentes éditions, en 43 ou 47 mm (bien plus qu'une Apple Watch si on pouvait vraiment comparer les deux formes de cadrans). Elles sont toutes deux dotées d'un écran ultra-lumineux (jusqu’à 2000 nits de luminosité). La seconde se veut en revanche plusavec une couronne rotative qui permet de naviguer entre différentes applications.Notons que la 6 Classic possède un châssis en acier inoxydable totalement fermé.. La Galaxy Watch 6 Classic sera livrée avec un bracelet en simili cuir, la Galaxy Watch 6 avec une version silicone.: gyroscope, accéléromètre, baromètre, boussole, thermomètre. Ces capteurs permettent de fournir les données nécessaires pour un suivi complet de sa santé et de son activité physique : fréquence cardiaque, ECG, suivi du sommeil, SPO2, podomètre, cycle menstruel, .... Notons que cette année, Samsung propose des fonctions supplémentaires pour la course et les sports d’endurance.Pour la douloureuse,(40 mm/Bluetooth) et 369 euros (40 mm/4G). Il faudra débourser 30 euros de plus pour avoir la 44 mm.pour le modèle 43 mm/Bluetooth, et 469 euros pour la version 43 mm/4G. Là encore il faudra compter 30 euros de plus les modèles équivalents en 47 mm.Le Z Flip 5 est plutôt mince. Tout en longueur (85,1 x 71,9 x 13,8 mm fermé), il se plie à la verticale. À l'intérieur on trouve un(avec un taux de rafraichissement jusqu'à 120 Hz). La grande nouveauté est(contre 1,9 pouce utilisée dans le Z Flip 4). Celui-ci permet d'effectuer des actions en gardant son smartphone fermé. C'est aussi un saut considérable par rapport à la version de 1,9 pouce utilisée dans le Z Flip 4.Côté specs, il embarque une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, disponible en 128 Go (8 Go de RAM), mais aussi 256 Go et 512 Go (12 Go de RAM). Il est doté de(dont un grand-angle et ultra-grand-angle en façade). Il sera disponible, le tout en quatre coloris Vert d'eau, Graphite, Lavande et Crème (plus quelques couleurs exclusives sur le site de Samsung).Le Galaxy Z Fold 5 apporte peu de nouveautés. Il se veut uneayant appris des erreurs du passé, à commencer par. On conserve toutefois cette pliure presque invisible. Le design a également été revu bénéficiant d’unIl bénéficie d’unet d’un capteur d’empreinte sous l’écran (qu’on aimerait bien avoir sur l’iPhone). Une fois déplié, il propose(un taux variable de 1 à 120 Hz). Pour le reste les fonctions sont similaires à son prédécesseur.Il embarque un, quelle que soit la capacité de stockage (256 Go, 512 Go ou 1 To). À l'arrière se trouve, composé d'un capteur grand angle de 50 mégapixels, flanqué d'un téléobjectif de 12 mégapixels, et d'une édition ultra-large de 12 mégapixels. Sur le devant se trouve un appareil photo selfie de 10 mégapixels.Le prix dupour 256 Go et peut monter, le tout en trois coloris Bleu, Noir et Crème (plus quelques couleurs exclusives sur le site de Samsung). Enfin, autant pour le Galaxy Z Flip 5 que le Galaxy Fold 5, on note également une promo pour son lancement avec la possibilité de doubler la capacité pour le même prix.Pour cette tablette, c'est bien son immense écran que l’on remarque en premier : un écran 16:10 Dynamic AMOLED 2X(bien loin des 12,9 pouces de l'iPad Pro), 12,4 pouces pour la Tab S9+ et 11 pouces pour la Tab S9. Les contrastes se veulent très affirmés, grâce à la technologie HDR10+, la technologie(qui diminue la lumière bleue), unLes trois modèles embarquent un. Notons que le châssis bénéficie d'IP68, soit totalement étanche à la poussière et résistant à l'immersion durant 30 min à 1,5 m de profondeur,. Pour la face avant, on inverse les dispositions. La Tab S9 Ultra possède deux capteurs 12 MP (grand angle et ultra grand angle) alors que les deux autres ne disposent que d’un seul capteur 12 MP.. On peut ainsi faire des recherches sur Internet tout en gardant un œil sur ses notes et en visionnant des photos. Ces trois applications peuvent même être affichées sous forme de fenêtres flottantes sur l’écran d’accueil.Du côté des accessoires,. Si le Book Cover est un clavier classique, le mode DeX permettra de passer rapidement à une interface Android et-Windows 10 v.2004 ou ultérieur-, le tout sans fil.-la firme indiquant au passage avoir travaillé sur une meilleure dissipation thermique (pour éviter de se bruler les genoux). À noter que les utilisateurs de Tab S9 Series bénéficieront d’offres sur diverses applications telles que GoodNotes, LumaFusion, Clip Studio Paint et ArcSite.Les Galaxy Tab S9 Series arriveront en deux couleurs, Sable et Anthracite, et trois formats : 14,6 pouces pour la Tab S9 Ultra (en 256, 512Go ou 1Ton 732g et 5,5mm d’épaisseur), 12,4 pouces pour la Tab S9+ (en 256 ou 512Go, 581g et 5,7mm d’épaisseur) et 11 pouces pour la Tab S9 (en 128 ou 256Go, 498g et 5,9mm d’épaisseur).