Les derniers Mac M2 boosteront-ils les prochains résultats financiers d’Apple ?

Comme c’est le cas depuis le début de la pandémie,, tout juste avons nous droit àliées notamment aux soubresauts de la chaine de production. Ce qui permet aux analystes de donner libre cours à leurs estimations.Le trimestre dernier, le CFO, Luca Maestri, avait indiqué que. Il avait également rappelé que les cours des monnaies devraient demeurer défavorables, même si les Services devraient continuer leur ascension, concernant la même croissance.Du côté de Wall Street, le, les estimations allant de 82,81 milliards à 97,17 milliards de dollars. Du côté des bénéfices, la(de 1,17 dollar à 1,51).Dans le détail,estime qu’Apple pourrait bénéficier d’une, notamment en Chine. D’après lui, environet Cupertino pourrait largement en profiter ‘Pouret, Apple devrait connaître un, soit un bénéfice par action d'environ 1,19 $ et 81,7 milliard de dollars de CA sous toutes réserves du contexte économique mondial (soyons prudents, ne nous mouillons). Ils pensent que les. Mais c’est surtout le prochain trimestre qui devraient réellement réserver d’excellentes surprises avec la sortie de l’iPhone 15.Enfin pour, les estimations se situent, affichant une confiance sans faille à Cupertino. La banque considère le placement AAPL, rehaussant son estimation pour l’action de 180 à 210 dollars.Rappelons que l’an dernier,L’iPhone progressait de 2,77 % avec 40,665 milliards alors que les iPad, les Mac et les Wearables affichaient tous une baisse (entre -1,65 % et -10,6 %). De leur côté, les Services confirmant encore et toujours leurs bonne santé, avec 19,604 milliards de dollars et une progression de 12,11 %. Il restera à savoir si les derniers Mac M2 auront réussi à booster les ventes ou pas !