Apple perd une place dans le Fortune 500 !

Apple dans le top 10 du Fortune 500 !

Une petite bio plutôt flatteuse

rapporté un bénéfice de 99,8 milliards de dollars l'année dernière, un record pour les États-Unis

la gamme iPhone 14 a attiré les consommateurs après sa sortie en septembre 2022, contribuant à la croissance annuelle de 1,5 % des ventes d'iPhone

les offres de streaming, y compris Apple Music et Apple TV+, ont également entraîné la croissance des revenus, les ventes de services atteignant un record de 20,9 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de 2023

Apple a tourné son regard en Inde, où elle a ouvert son premier magasin en avril 2023, en tant que marché pour propulser les ventes d'iPhone et fournir un coup de pouce à la fabrication

En effet,, et ce, pour la 10e année consécutive, avec un. Pour rappel, il s'agit de la liste des plus grandes entreprises du monde par rapport à leur chiffre d'affaires, à l'exclusion d'autres mesures comme la capitalisation boursière ou la valeur comptable.Pour cette itération, Apple est le numéro huit de la liste. Elle perd donc une place par rapport à 2021 (7e) et deux places par rapport à 2020 (6e). Par ordre décroissant, les dix premiers sont :, Saudi Aramco, State Grid, Amazon, China National Petroleum, Sinopec Group, Exxon Mobile, Apple, Shell et UnitedHealth Group.Dans une, le magazine précise que Cupertino a. Il met en évidence d'autres réalisations :(comment ont-ils obtenu ce pourcentage ?).Il s'attarde également sur d'autres. Avant de