Mario et Zelda font exploser les résultats de Nintendo

Le Japonais affiche en effet(d'avril à juin, comme c'est souvent le cas pour les firmes nippones), et ce, notamment grâce aux succès du film Mario et de son tout dernier jeu Zelda.Ainsi sur cette période, le bénéfice net s'offre, passant à 181 milliards de yens (soit). Son bénéfice opérationnel n'a rien à envier, car il connait lui aussi une hausse spectaculaire de 82% à 185,4 milliards de yens (). Ses ventes enchainent avec une augmentation de 50% à 461,3 milliards de yens ().Très prudent,. Aussi, il ne bouge pas ses prévisions pour 2023/2024, anticipant une baisse et ciblant sur un bénéfice net annuel de 340 milliards de yens (2,2 milliards d'euros). Pour cette période, il s'attend toujours à un bénéfice opérationnel de 450 milliards de yens (-11%) et à des ventes de 1 450 milliards de yens (-9%).En effet, le jeu a réalisé le meilleur démarrage à ce jour pour un titre Nintendo, parvenant à écouler plus de 10 millions d'exemplaires en seulement trois petits jours.. Sorti en avril, celui-ci se hisse à la 15e place du classement mondial des films ayant réalisé les meilleures recettes en salles.