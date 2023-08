Anker sort une batterie ultra-portable (qui charge 2 MacBook Air en même temps)

Une nouvelle batterie ultra portable

Avec un petit écran intelligent pour gérer son autonomie

est dotée d'une capacité de 20 000 mAh. Elle dispose de 2 ports USB-C (2 x 100W max en simultané) et un port USB-A. De quoi charger deux MacBook Air en même temps ! D'après le constructeur, la recharge rapide de 100 W permet de recharger complètement la batterie externe à 50 % en 1 heure et 15 minutes.Avec une(12,4 x 5,3 x 4,8 cm), elle peut se glisser très utilement dans un bagage ou une valise pour partir en vacances, ou bien dans un sac pour la journée ou en déplacement professionnel afin d'en disposer à tout moment.Ce dernier fournit des informations en temps réel sur la capacité restante de la batterie et la puissance de sortie, ce qui donne une visibilité complète avant épuisement de toute source d'énergie.Notons que la boîte contient l'Anker Prime 20 000 mAh (200 W), un câble de charge USB-C de 2 pi / 0,6 m, un cordon d'alimentation pour la base de charge, et une pochette de voyage (ce qui est toujours bien pratique).