Seriez-vous intéressés par cette nouvelle batterie Anker ?

Anker Nano Power Bank avec Lightning

USB-C 12W et connecteur Lightning

Anker propose des batteries et chargeurs sans fil, parfois magnétique. Toutefois, et comme nous pourrons le constater via notre récent sondage , vous êtes encore nombreux à privilégier le filaire et le port Lightning.. Ce nouveau modèle dispose d'une capacité de 5 000 mAh et d'un port USB-C permettant de recharger la batterie mais également de délivrer jusqu'à 12W afin de faire le plein d'un appareil en filaire.L'Anker Nano Power Bank est disponible en plusieurs couleur,(pour Made For iPhone), ainsi que de la technologie maison ActiveShield permettant de surveiller la température et la puissance délivrée afin de garantir un fonctionnement optimal et une sécurité à toute épreuve. Reste à savoir si vous préférez avoir une batterie externe connectée en Lighting, ou un modèle MagSafe placé à l'arrière de l'iPhone. Personnellement, j'ai toujours une batterie MagSafe Anker sur moi et cette dernière m'a déjà rendu de fiers services à de nombreuses reprises.Selon le constructeur, la batterie permet de profiter de 20 heures de lecture vidéo supplémentaires sur un iPhone 14 Pro Max