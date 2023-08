Apple Pay serait le 5e moyen de paiement mobile le plus populaire au monde !

Apple Pay, 5e moyen de paiement mondial

Apple Pay, un service reposant sur l'écosystème Apple

D'après une toute récente étude de. En effet, elle se classerait derrière les grandes firmes cartes de crédit/débit -Visa, MasterCard et American Express- mais aussi PayPal.D'après les données recueillies,. Ce dernier constitue le mode de paiement le plus populaire dans 67 pays, parmi lesquels les États-Unis figurent en bonne place.: Apple Pay est également cinquième lorsque seuls les chiffres de l'Europe sont pris en compte., puisqu'elle repose aussi sur l'et le fait d'avoir un iPhone, un iPad, ou un Mac. Avec cette place, elle montre bien l'évolution des habitudes de consommation sur le web et la préférence des clients d'Apple pour cette solution.Ainsi sur le million de sites Web les plus visités, les services de paiement des géants de la technologie sont largement utilisés : Apple (7,77 % du marché), Amazon (6,74 %) et Google (4,3 %). Ils sont suivis par Shopify (5,17 %), Stripe (3,89 %) et Venmo (2,61 %).