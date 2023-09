Apple signe un accord avec ARM (jusqu'en 2040)

Un nouvel accord entre Apple et ARM

s'étend au-delà de 2040

APPLE PRÊTE À INVESTIR DANS LES PUCES

. D'après, les deux firmes viennent de signer un. L'information vient d'être confirmée par des documents publics déposés hier.ce qui suggère que ce nouvel accord a été signé entre cette date et le 5 septembre. Pour le moment,, mais il est probable que Cupertino souhaite conserver -pendant un certain temps- l'accès à l'architecture ARM qui se trouve dans de nombreux produits, de l'Apple Watch à l'iPhone et à l'iPad en passant par le Mac.D'après, Cuppertino va investir dans la société britannique, et ce, dès que Softbank lancera la procédure d'introduction en bourse. Cette IPO pourrait être la plus importante du secteur de la tech depuis plus de dix ans (après Alibaba Group Holding Ltd. en 2014 et Meta Platforms Inc. en 2012). En effet, l’unité de semi-conducteurs de SoftBank Group Corp. visePour Apple l'opération est d'autant plus intéressante qu'elle lui permettrait d'assurer un avenir stable pour l'architecture de ses puces Apple Silicon. En plusAu total, les clients d'ARM ont accepté d'investirUn premier tour doit se faire cette semaine, suivi d’une introduction en Bourse la semaine suivante. Un tel objectif de valorisation est en nette augmentation par rapport aux estimations de début 2023 et serait à mettre en rapport avec un