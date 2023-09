Quand Steve Jobs imaginait une sorte de ChatGPT... en 1985 Marty !

Quand Steve Jobs imaginait une sorte de ChatGPT

Mon plus grand espoir, c'est qu'un jour, on puisse capturer toute la vision du monde d'Aristote dans un seul ordinateur. Et plus tard, un étudiant sera capable, pas seulement de lire du Aristote, mais aussi de lui poser des questions... et qu'il vous réponde !

Durant ses 4 à 5 décennies de carrières,, des scènes souvent filmées, parfois en petit comité -car il n'avait pas encore l'aura qu'on lui connait aujourd'hui.pour faire la promotion de son. L'homme s'est même rendu à, représentant la plus grande institution d'enseignement et de recherche des pays scandinaves.Dans la vidéo ci-dessous, l'homme s'essaie à un exerce périlleux,Evidemment, beaucoup y voient ici une sorte de vision anticipée de ChatGPT, car il est effectivement déjà possible de... avec tous les biais qu'on connait.Les plus taquins rétorqueront qu'en multipliant les discours sur l'avenir, les grands prédicateurs finissent toujours pas sortir quelque chose de plausible. N'en reste pas moins queIl estime par exemple que l'arrivée d'une telle IA (même s'il ne prononce pas le nom) devrait se faire assez rapidement,. Il estime enfin que tout ceci se fera avec une, il faut dire qu'à l'époque, les considérations autour de l'énergie n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui : les serveurs nécessaires pour faire tourner ChatGPT sont loin, très loin d'être(on parle de 700 000 à 1 million de dollars par jour).