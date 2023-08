Ce brouillon de Steve Jobs s'est vendu à un prix exorbitant

Steve Jobs a toujours la cote

Un précédent chèque de 175 dollars vendu plus de 100 000 dollars !

Dans les affaires du jour, on trouve unEstimé à 50 000 dollars, il est finalement parti à 135 261 dollars , une jolie pirouette. Pour la petite histoire, on remarquera la différence entre le montant en chiffres (116,97 dollars) et en lettres () !C'est pourtant un autre document signé par Steve Jobs s'est en fait vendu pour beaucoup plus cher. Il s'agit d'un, presque autant que cet Apple-1 entièrement fonctionnel parti aux enchères pour 223 520 dollars.En effet, les enchères d’objets en lien avec Apple et surtout Steve Jobs sont toujours à la mode. Pour ce nouveau lot , on trouvait unD’un montant de 175 dollars, il était établi à l’ordre deMais il est parti à une somme bien plus importante ! En effet,