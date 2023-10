Il n'y a plus d'assistance en ligne d'Apple sur les réseaux sociaux

Plus d'assistance "humaine"

Quid des employés en poste ?

Assistance Apple Apple Télécharger

En effet, à compter du 1er octobre 2023,, par exemple dans la section commentaires des vidéos YouTube téléchargées via le canal d'assistance Apple, ou encore sur le compte X (ex-Twitter). De même, disparaît le spécialiste au sein de la communauté d'assistance Apple, un forum de discussion en ligne où les clients peuvent recevoir de l'aide.Désormais, il n'y aura plus de réponse humaine mais uninformant les clients de la manière dont ils peuvent contacter Apple pour obtenir de l'aide.Pour rappel,et il est principalement utilisé pour fournir des conseils sur les produits Apple et s'adresser directement aux clients. Le compte avait d'ailleurs reçu un prix du réseau, la même année, grâce à son haut niveau d'engagement et sa réactivité.En pratique, Apple ne va pas prononcer de licenciement ou de rupture de contrat. Elle s'oriente vers, à savoir la possibilité de passer à un rôle d'assistance téléphonique.Pour ceux ne le pouvant pas ou ne désirant pas faire le changement,. A priori, Apple ne prévoirait pas aux employés de passer à un autre rôle de soutien via un chat à moins que cela ne soit médicalement nécessaire...