Que va bien pouvoir faire Tim Cook avec 40 millions de dollars en cash ?

Depuis 2021, le CEO d'Apple ne s'était pas séparé d’actions AAPL. C’est à présent chose faite avec la, soit environ 87,8 millions de dollars avant.Il y a 3 ans, laavait dévoilé quelques petits détails sur les éléments de rémunération de Tim Cook et cinq autres cadres dirigeants d'Apple. Le CEO avait alors reçu cinq millions d’actions avant qu’il ne les revende dans la foulée,. Aujourd’hui, il s’agit de la plus grosse opération de la part de Tim Cook depuis deux ans.Sans doute pour des questions de gestion et pour ne pas gonfler les cours, cette transaction intervient à un moment où les actions d’Apple ont connu une baisse de 13 % par rapport au record de 198,23 dollars en juillet.