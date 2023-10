Le fisc américain réclame 29 milliards à Microsoft !

29 Milliards d'arriérés !

L'IRS dit que Microsoft doit 28,9 milliards de dollars d'impôt supplémentaires pour 2004 à 2013, plus des pénalités et des intérêts. Les ajustements proposés par l'IRS ne représentent pas une décision définitive. Les impôts payés par Microsoft en vertu de la "Tax Cuts and Jobs Act" ne sont pas pris en compte dans les ajustements proposés, ce qui pourrait réduire l'impôt final dû dans le cadre de l'audit jusqu'à 10 milliards de dollars

auprès de la SEC. La firme déclare ne pas être d'accord avec les ajustements proposés et entend, et si besoin devant les tribunaux -ce qui semble plus probable, ce type de contentieux pouvant prendre des années en temps normal et le montant n'arrangeant rien.Daniel Goff, le vice-président de l'entreprise, fait étatIl précise que Microsoft a payé. Pour rappel, le groupe a réalisé 212 milliards de dollars de chiffre d'affaires au titre de son dernier exercice annuel (clos au 30 juin 2023) et il a dégagé plus de 72,4 milliards de bénéfice net. A priori, il considère ses provisions pour risques fiscaux commeà ce stade.