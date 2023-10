Uber va proposer des trajets en montgolfière

Prenez le ballon avec Uber

Il s'agit de permettre de vivre un moment inoubliable dans le parc national de Göreme, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

La magie des réseaux sociaux !

Quelle meilleure façon d’aider les gens à littéralement aller n’importe où avec Uber qu’en rendant disponible dans notre application l’une des expériences de voyage les plus emblématiques au monde. La Turquie est l’une de nos destinations les plus populaires auprès des voyageurs internationaux et il s’agit là d’une nouvelle façon d’utiliser notre application pour accéder à une expérience magique lors de leur visite dans le pays. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’ajouter un peu de magie Uber aux vacances, alors gardez l’œil ouvert pour d’autres expériences à tiquer dans votre bucket list grâce à l’application Uber l’année prochaine

Comment réserver son voyage en montgolfière (CGV Uber) :



1. Téléchargez l’application Uber et connectez-vous avec vos identifiants ou créez votre compte en quelques clics

2. Ouvrez l’application et sélectionnez l’option Uber Reserve depuis l’écran d’écran

3. Entrez l’adresse de votre hôtel en Cappadoce et sélectionnez ‘Cappadocia Balloon Flights’ comme destination finale

4. Sélectionnez l’option Réserve Uber Balloon et choisissez votre date de vol. L’horaire de départ sera forcément fixée à 6h du matin le jour de votre choix (tous les vols en motgolfières doivent être réservés 12 heures en avance)

5. Si vous faites partis des 4 premiers utilisateurs à réserver le jour de votre choix, vous pourrez bénéficier d’un trajet gratuit. Si tous les trajets gratuits pour ce jour là ont déjà été réservés, vous pourrez réserver pour 150€ par trajet ou essayez de sélectionner un autre jour pour bénéficier d’un trajet en montgolfière gratuit.

6. Lorsque votre réservation est confirmée via l’application, le partenaire en charge du vol en montgolfière prendra contact avec vous pour confirmer votre adresse de prise en charge et vous demanderez une copie de votre passeport.

7. Le matin de votre réservation, vous serez pris en charge directement à l’adresse renseignée pour votre hôtel et conduit à l’endroit où la montgolfière décollera.

8. Après votre vol en montgolfière, vous serez reconduits directement à votre hôtel.

Si le taxi volant n'est pas encore en option, Uber offre d'effectuer certaines courses en montgolfière :. Mais ce mode de circulation ne sera pas ouvert à tous. Il sera en effetCette expérience originale sera proposée sur une courte durée :. Le trajet coûtera, avec un seul point de départ et d'arrivée (à savoir un hôtel de la région). Pour célébrer ce lancement, la firme va d'ailleurs offrir. La disponibilité étant restreinte, Uber conseille aux voyageurs souhaitant réserver un vol, de le faire à l’avance (au moins 12 heures avant le départ) via l'application.Anabel Diaz, vice-présidente, EMEA Mobilité chez Uber, explique :Avant cela, Uber a déjà proposé des expériences originales, avecou encoreen Laponie (qui comme son nom l'indique prévoyait une course en traîneau tiré par des rennes avec le Père Noël ! ).