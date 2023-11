Pour Noël, Apple ne décongèle pas Mariah Carey mais étend ses retours produits au 8 janvier 2024

Extension des retours produits !

Politique de retour des fêtes de fin d’année

Vous avez jusqu’au 8 janvier 2024 inclus pour retourner les articles éligibles achetés sur l’Apple Store en ligne et reçus entre le 3 novembre 2023 et le 25 décembre 2023. Veuillez noter que ces produits restent soumis à toutes les autres conditions de vente et de remboursement en vigueur sur l’Apple Store en ligne. Tous les achats effectués après le 25 décembre 2023 sont soumis à la politique de retour standard.

Bon allez on ne s'en lasse presque pas !

Sur son site web,. Rappelons que ses règles s'appliquent à la plupart des produits vendus par Apple, y compris l' iPhone , l' iPad , le Mac , l' Apple Watch et autres accessoires.Aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, à Singapour et dans de nombreux autres pays,. Tous les craquages de portefeuilles et de PEL effectués après le 25 décembre 2023 sont soumis à la politique de retour standard de 14 jours.Dans certains pays -dont- cette trêve hivernale est un peu plus longue, l'extension étant valable pour les achats passés entre le 3 novembre 2023 et le 6 janvier 2024. Ces derniers pourront être retournés jusqu'au 20 janvier 2024.