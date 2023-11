Lisa Jackson, la Dame Verte d’Apple récompensée

Une carrière verte !

Les entreprises peuvent diriger les progrès climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la chaîne de valeur, autant et aussi rapidement que possible. Nous approchons notre objectif pour 2030, de rendre chaque produit neutre en carbone en réduisant les émissions de ses trois plus grandes sources : l'électricité, les matériaux et le transport. N'importe quelle entreprise peut suivre ce plan simple. Pour faire face aux émissions restantes, les entreprises peuvent stimuler les investissements dans les communautés en première ligne de la crise climatique grâce à l'élimination du carbone basée sur la nature.

pas de taxes vertes sur les produits Apple

comment faire fonctionner l'énergie propre et les matériaux (recyclables) dans les chaînes de fabrication et entraînent la réduction des émissions

En effet, avant de travailler chez Apple, elle a fait partie de l'administration Obama, assumant un poste d'importance au sein de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA).En 2015, elle a été promue vice-présidente de l'environnement, des politiques et des initiatives sociales -un poste qu'elle occupe encore aujourd'hui. Du coup, elle relève directement de Tim Cook et de Dame Nature.Avec la volonté d'atteindre un objectif zéro carbone,, et elle participe à de nombreux événements internes ou externes pour parler de ce que l'entreprise fait pour préserver l'environnement.Afin de dissiper le moindre doute, Lisa Jackson s’est entretenue avec. La VP a indiqué qu’-qui peut s'appliquer à d'autres entreprises- et de démontrer le principe et l’action à mener afin qu’autant ses fournisseurs que d'autres entreprises, puissent comprendre