Bientôt des superpouvoirs pour ChatGPT !

100 millions d'utilisateurs et plus de 2 millions de développeurs !

Le 30 novembre dernier, nous avons discrètement mis en ligne une première version de ChatGPT, à des fins de recherche. Et ça s’est plutôt bien passé. Nous avons désormais environ 100 millions d’utilisateurs actifs toutes les semaines

OpenAI Dev Day

Quelles nouveautés ?

les jetons d'entrée GPT-4 Turbo seront trois fois moins chers que les jetons GPT-4 à 0,01 $ et les jetons de sortie sont deux fois moins chers à 0,03 $

différents GPTs

Ça va être énorme. Ça met le pouvoir entre les mains de tout le monde.../... Nous serons en mesure de faire plus, de créer plus et d’avoir plus. Au fur et à mesure que l’intelligence [artificielle] sera intégrée partout, nous aurons tous des superpouvoirs à la demande.

, s'est amusé Sam Altman, le CEO d'OpenAI. Auxquels il faut aussi ajouterEn effet, à l'occasion de cet anniversaire prochain,donnée à San Francisco. Vu le succès et l'expansion du bot, on pourrait s'attendre désormais à une conférence annuelle dans ces eaux-là.L'ex-association à but non lucratif voit grand, présentant plusieurs nouveautés majeures pour ChatGPT,. Ces nouveautés sont disponibles dès à présent mais sont réservées aux utilisateurs payant de ChatGPT.Tout d'abord, OpenAI a présenté une nouvelle version de son modèle de langage :. Celle-ci serapour traiter les requêtes et utilisera une base de connaissances actualisées (allant jusqu'à avril 2023, au lieu de septembre 2021). Elle prendra également en charge, allant jusqu'à 128 000 signes.ChatGPT va pouvoir se décliner en, afin de. Cette dernière prendrait toujours la forme d'un chatbot, qui sera capable de répondre à des questions spécifiques et pallier les besoins de son interlocuteur. Par exemple, avec la création d'un service client automatisé.Pour faciliter cette démarche, OpenAI propose GPT Builder, qui permet de se passer de l'API de GPT. D'ailleurs, Sam Altman est complètement sous le charme :