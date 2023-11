Siri va-t-il être détrôné par ChatGPT sur l’iPhone ?

ChatGPT versus Siri, c'est parti !

Nous faisons des recherches sur un large éventail de technologies d'Intelligence Artificielle -y compris l'IA générative-, et ce, depuis des années. Nous allons continuer à investir, à innover et à faire progresser nos produits de manière responsable avec ces technologies pour aider à enrichir la vie des gens. Évidemment, nous investissons beaucoup, et cela apparaît dans les dépenses de R&D que vous regardez.

En effet, OpenAI vient de lancer la fonctionnalité de chat vocal sur son application officielle ChatGPT pour iOS et Android.(à condition d'avoir un iPhone ou un iPad), ce qui ne manquera pas de mettre à mal un Siri déjà affaibli par les progrès de la concurrence.). Ce qui ne va pas arranger les affaires des assistants personnels existants, surtout celui de Cupertino qui est en perte de vitesse...Dans l'enregistrement suivant qui sert d'exemple, on notera d'ailleurs la petite référence à ces derniers jours (saurez-vous la trouver ?)Pour rappel, en septembre dernier, OpenAI avait introduit les chats vocaux dans son application mais cette fonctionnalité -qui donnait la possibilité de converser oralement avec l'IA- n'était alors. Selon OpenAI,D'après Tim Cook, Apple travaillerait sur l'IA générative depuis des années, et ce, pour un budget conséquent qui pourrait atteindre 1 milliard par an ! Mais pour le moment, on ne voit rien venir...A contrario, Mark Gurman pense que les dirigeants de Cupertino auraient étépar l'intérêt soudain -et grandissant- pour l'IA et auraient du se débrouiller / peiner tant bien que mal depuis la fin de l'année dernière