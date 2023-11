Qu'il est beau le nouveau routeur Wi-Fi 6 Mesh de D-Link !

D-Link Aquila Pro AI M30

Wi-Fi 6 Mesh et IA

une technologie d'intelligence artificielle innovante

AI Wi-Fi Optimiser sélectionne le canal optimal pour une interférence minimale, tandis

que AI Mesh Optimiser fournit une couverture réseau rapide et fiable grâce à la sélection

automatique du meilleur canal et à ses capacités d'auto-réparation. AI Traffic Optimiser

garantit un streaming vidéo 4K/8K et des appels vidéo ininterrompus grâce à la

technologie QoS basée sur l'IA.

Le nouveau venu répond au doux nom d'Aquila Pro AI M30 etLe dessin peut faire penser à un raie manta en pleine nage avec ses ailes repliées sur le dessus, le tout avec une robe bicolore blanche et bleue. Selon D-Link, un seul routeur peut offrir une couverture allant jusqu'à 260m² et il sera possible d'adapter le réseau aux surfaces plus étendues en ajoutant un ou plusieurs modules supplémentaires grâce au réseau maillé (Mesh).Le constructeur annonce des débits culminant à 3 Gb/s etnotamment AI Wi-FiOptimiser, AI Mesh Optimiser et AI Traffic Optimiser, afin d'offrir des performances de haut vol.Le routeur dispose d'un port WAN Gigabit, de quatre ports Gigabit Ethernet (pas de port USB, pourtant pratique pour partager un volume sur le réseau), et l'application dédiée Aquila Pro AI permet de gérer l'engin et de fournir des rapports hebdomadaires, y compris lorsque vous n'êtes pas au domicile.