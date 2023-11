La vidéo surveillance algorithmique, une atteinte à la vie privée en France

5 jours pour détruire les données

à l’effacement des données à caractère personnel contenues dans le fichier et dans toutes les copies, totales ou partielles, à l’exception d’un seul exemplaire placé sous séquestre à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL)

d’identifier des personnes physiques en partant de leurs caractéristiques propres et personnelles telles que leur taille, couleur de peau, couleur de cheveux, âge, sexe, couleur des vêtements et apparence, mais aussi leur manière de se mouvoir, et de les suivre de manière automatisée

on va voir si les données qui sont utilisées par ces algorithmes sont fiables, sont pertinentes et surtout veiller à ce qu'il n'y ait pas de biais et d'erreurs

D’après, la communauté de communes Cœur Côte Fleurie (qui comprend entre autres Deauville, Trouville et Viller-Sur-Mer) va devoir. Les villes concernées ont doncpour procéderCes dernières utilisaient le logicielpour assurer la surveillance des rues, ce qui était contesté en raison des troubles jugés disproportionnés à la vie privée (ndlr : une entreprise israélienne détenue par Canon qui développe un système de vidéosurveillance utilisant la reconnaissance faciale). D'après le guide utilisateur, ce dernier permet en effetEn pratique, il suffit(par exemple : homme, 40 ans, brun, cheveux courts, lunettes de soleil, polo marine, jeans et baskets orange) pour permettre à une. Dans ces conditions, certains craignaient pour la protection des données, la vie privée et dans une certaine mesure -des arrestations injustes / arbitraires.De son côté, Philippe Augier , le maire de Deauville et président de la communauté de communes Cœur Côte fleurie, est en colère face à cette décision qu’il estime inopportune.Pour rappel,. Pour elle, ce dernier n’a. Ce sera limité exactement aux enceintes sportives, aux abords des transports qui desservent par exemple ces enceintes sportives, pour une durée déterminée après autorisation au cas par cas du préfet du département ou du préfet de police de Paris.Mais au-delà de la reconnaissance, même la simple intégration d'algorithmes pour l'analyse des images interroge :. Une première mise en situation a déjà eu lieu lors de la Coupe du monde de Rugby en septembre dernier avant les Jeux en 2024, sans qu’on sache vraiment les résultats qu’elle a donné.