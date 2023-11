Bientôt 3000 milliards ! Microsoft vaudra-t-il plus cher qu’Apple ?

Satya Nadella, meilleur que Tim Cook ?

La course aux milliards

En effet, Redmond bénéficie d’une très grande puissance, grâce à ses énormes investissements dans le domaine de l’IA -mais surtout pour Chat GPT et son rôle au sein d’Open AI (et sans doute dans celui du retour de Sam Altman à son poste ).Ces dernières décisions lui ont valu laet la firme se rapproche -chaque jour davantage- de la très convoitée place d'Apple, à savoir la firme la plus précieuse au monde. Pour rappel, Cupertino a obtenu ce titre en 2011, lorsque sa capitalisation boursière a atteint 340 milliards de dollars.Depuis -à quelques exceptions sporadiques près-, Apple a conservé ce titre, forte d’une incroyable croissance. Après des années de vaches maigres, elle franchit les 100 milliards de dollars en 2011., un cap qu’elle a brièvement franchi en 2022. Pour le moment, elle navigue aux alentours de 2 980 milliards de dollars.Mais Microsoft n’est plus très loin et a atteint plusieurs fois 2 800 milliards de dollars cette année., soit moins de 6 %, presque une bagatelle quand on est arrivé à ce stade.À l'heure actuelle, le cours de l'action MSFT s'établit à 377,4 dollars, contre 189,7 dollars pour Apple.. Et qui c’est si elle n’est pas capable de le faire sous peu ?