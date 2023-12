Quelles initiatives a prévu Apple pour cette Journée mondiale de lutte contre le Sida ?

Operation RED

Apple et (RED) s’engagent dans la lutte contre le SIDA. En 17 ans, nous avons rassemblé plus de 250 millions de dollars pour financer les traitements vitaux des personnes vivant avec le VIH. Et avec votre soutien, nous ne relâchons pas nos efforts.

Apple soutient le fonds de trois façons. iPhone 13 et iPhone SE , et accessoires, y compris la coque en silicone compatible MagSafe pour toutes les gammes d'iPhone 14 et d'iPhone 13.Ensuite, Gardenscapes et EA SPORTS FC™ MOBILE 24 Enfin,Pendant cette période,pour chaque achat effectué à l'aide d'Apple Pay sur Apple.com , via l'application Apple Store ou dans n'importe quel Apple Store. Ce partenariat s'aligne sur le soutien continu d'Apple -une partie des recettes d'achat (PRODUCT)RED aide déjà le Fonds mondial.Les fonds collectés visent à soutenir les programmes de santé essentiels, contribuant à la lutte continue contre le VIH. Cette initiative tient à mettre en lumière. Pour cette initiative, notons toutefois que le projet est plafonné à un don maximum de 1 million de dollars.Sur son site web, il est indiqué