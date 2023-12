Vos achats ne vous appartiennent pas ! Sony supprime des contenus sur PlayStation

Sony supprime des achats sur PlayStation

À partir du 31 décembre 2023, en raison de nos accords de licence avec les fournisseurs de contenu, vous ne pourrez plus regarder aucun des contenus Discovery que vous avez achetés précédemment et ces contenus seront supprimés de votre vidéothèque.

Dématérialisé : rien ne vous appartient !

Rassurez vous, il ne s'agit pas de jeux, tout du moins pas encore. Sony a envoyé un simple mail à certains utilisateurs afin de leur indiquer dans un message très concis queSony avait déjà par le passé retiré des films dans d'autres pays, en fonction des contrats liés entre les différents acteurs du marché. Il ne s'agit pourtant pas d'une location, mais bien d'un achat, dont la propriété n'est donc pas garantie puisqueLa liste officielle des contenus Discovery supprimés est accessible sur une page dédiée et comprend plus de 1 000 références, dont des films et séries à succès. Dans la liste, on trouve de nombreuses séries qui compte plusieurs saisons, ce qui représente donc d'importantes sommes pour ceux qui voulaient disposer de toute la collection de leur émission préférée.(chacun son truc, mais ce n'est qu'un exemple, Cake Boss compte 12 saisons, tout comme Chasing Classic Cars, Deadly Women, ou encore 7 saisons pour Man vs Wild)Cette politique met bien en avant que les achats en dématérialisé sont uniquement liés à des contrats, et donc que. Cela reste une façon de consommer fort pratique, mais il faut en connaitre les risques afin de ne pas tomber de trop haut, ou d'éviter les achats trop importants qui peuvent tout simplement partir en fumée (parfois sans aucun dédommagement, comme ici avec Sony).