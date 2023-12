Combien vaut un chèque signé par Steve Jobs ?

25 000 dollars pour un autographe de Steve Jobs !

Aujourd'hui on trouve un(un détaillant américain d'électronique fondé en 1921). Pour quel objet ? Nul ne le sait.En revanche, le morceau de papier est écrit et signé de la main du co-fondateur et porte laC'est une nouvelle fois la maison RR Auction , qui se targue d'avoir réuni quelques beaux autographes dans une vente science et tech. Cette dernière qui se tient actuellement se terminera le 6 décembre.On y trouve également plusieurs autres produits intéressants, dont un iPhone de première génération encore sous scellé (certains se sont vendus à plus d'un demi million de dollars), ainsi qu'une