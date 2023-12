Le gentil Bill Gates et le méchant Elon Musk

Chacun est différent. Elon pousse un peu, peut-être trop. Steve Jobs poussait aussi. Peut-être trop…

je suis un gentil moi, comparé à ces deux là

a decades-long love-hate relationship

particulièrement désagréable

En effet, lors de la remise d’un prix à l'Economic Club de New-York (en sa faveur),Et c’est non sans humour, qu’il rajoute :Pourtant, il évoque sa, dit il). Mais il réitère son profond respect envers celui qui fut un grand rival.. En 2022, Bill Gates avait affirmé que Musk avait étéavec lui. Mais qu’il ne se sentait pas vraiment visé à titre personnel, car le patron de Tesla était ainsi avec tout le monde et qu’il n’étaitCe qu’il a d’ailleurs répété à Walter Isaacson, qui a écrit la biographie des deux hommes.Histoire de conclure sur une note plus légère, le journaliste a demandé à l’ex boss de Microsoft de confirmer cette légende urbaine comme quoi. Ce à quoi il a répondu qu’il n’y avait pas tant d’employés cela à l’époque, juste une centaine…