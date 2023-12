Mon coup de coeur de l'année va aux oubliés de la fibre (Didier)

il s'agit de Starlink, le système haut-débit par satellite d'Elon Musk ! Sans plus de suspens, voici donc mon coup de coeur de l'année :

Starlink tient les promesses de Macron

très haut débit

Digital Nomadisme

Starlink, la revanche du satellite

, d'autant que l'on considère maintenant qu'un bon xDSL peut adopter le termesans rougir, alors que la lumière propose désormais des débits jusqu'à 20x supérieurs et un ping défiant toute concurrence. Un moyen de se défausser d'un engagement pourtant essentiel au développement des territoires -Starlink ne s'adresse pas seulement aux sédentaires, et de nos jours, len'est plus réservé à de vieux hippies : VanLife, télétravail, camping... On veut pouvoiret évidemment, avec une bonne connexion internet. Starlink, un ID.Buzz et vous voilà prêt à voyager sans sacrifier votre vie numérique.Avec une galaxie de satellites basse altitude, le système permet d'obtenir d'excellents débits partout en Europe, même dans les zones les plus reculées.J'utilise ce service depuis presque 2 ans maintenant et comme vous avez pu le lire dans notre test complet de Starlink , il s'agit sans doute, et de façon continue. Les coupures sont rares (mais elles existent) et il n'y a pas de ralentissement en soirée ou le week-end, contrairement à la 5G. Il est même possible de. Cela reste un bon cran en dessous de la fibre, mais nettement plus fiable que la 5G et bien plus rapide que l'ADSL.Vous pouvez même ponctuellement. Et avec une petite batterie portable, il n'est même pas nécessaire d'être raccordé au réseau électrique ! La parabole est compacte et transportable, contrairement aux solutions concurrentes., d'autant que l'installation se fait en quelques minutes. L'antenne est discrète et peut être fixée par terre ou sur un toit, un balcon... Seule condition : avoir une vue assez dégagée du ciel, ce qui est assez courant dans les zones rurales.