Et si la fibre n'arrivait jamais ? On a testé deux alternatives pour le très haut débit

Pourtant, à l'image des 100 00 bornes de recharges promises il y a 2 ans pour les véhicules électriques,, notamment hors agglomération, à tel point qu'au gouvernement, certains estiment que pourcentage semble tout simplement ubuesque.Après un rythme effréné ces dernières années,, soit moitié moins par rapport à 2022. Et le constat est identique dans les zones moins urbanisées, comme le souligne Ariase dans son dernier bulletin d'état des lieux.. Les plus pessimistes affirment même que certains logements/bureaux ne seront peut-être jamais raccordés à la fibre. Même la présidente de l'Arcep, Laure de la Raudière, se montre de plus en plus pessimiste lorsqu'il s'agit d'énoncer une couverture totale du pays.D'ailleurs, vous l'avez entendu dans les médias,dans lequel une connexion VDSL proche du central pourrait tout à fait convenir (30/40Mbps), tout comme une offre 5G ou satellite. En pratique, ce n'est pas totalement déconnant, mais la promesse n'est plus vraiment la même, car la fibre se montre malgré tout 10 à 100 fois plus rapide que toutes ces alternatives et surtout, bien plus fiable que les solutions que l'on va évoquer plus bas.Pour finir sur une note positive, les acteurs du secteur semblent malgré tout vouloir continuer à avancer.des foyers dans la zone hors des grandes agglomérations. Reste le problème des zones rurales,comme dirait Kamini. Et là, on parle d'aides des collectivités, de la caisse des dépôts... parfois très actives, pour faire vivre une région prospère, et parfois au point mort, dans des zones sans activité économique.Si la 4G était déjà bien rapide,si vous avez de la chance et un bon modem. La latence est également réduite, ce qui permet de faire du streaming, des jeux en réseau, sans trop de souci, bref, on se rapproche de ce que propose la fibre.Deux bémols toutefois :pour les plus gros forfaits. Petite astuce : si vous avez une Freebox en ADSL,Autre problématique,, le débit pour chuter drastiquement ou être coupé quelques seconde... de quoi vous déconnecter d'une partie en ligne ou d'un live sur les réseaux sociaux.Il existe. Nous avons récemment testé le M6 Pro de Netgear 999€ ), l'un des rares à proposer la connectivité la plus complète et la plus rapide (WiFi 6E, Ethernet 2,5G...)Il existe toutefois, mais comptez au moins 300€ pour un modèle capable d'attendre 1Gbps. Les versions 4G+ sont beaucoup plus abordable ( dès 40€ ) mais souvent limités à 100 ou 200Mbps.Avec une galaxie de satellites basse altitude, le système permet d'obtenir d'excellents débits partout en Europe, même dans les zones les plus reculées.J'utilise ce service depuis presque 2 ans maintenant et comme vous avez pu le lire dans notre test complet de Starlink , il s'agit sans doute, et de façon continue. Les coupures sont rares (mais elles existent) et il n'y a pas de ralentissement en soirée ou le week-end, contrairement à la 5G., d'autant que l'installation se fait en quelques minutes. L'antenne est discrète et peut être fixée par terre ou sur un toit, un balcon... Seule condition : avoir une vue assez dégagée sur le ciel, ce qui est assez courant dans les zones rurales.