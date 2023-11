Internet par satellite : Starlink fonctionne très bien au sommet du Piton des Neiges

Internet par satellite en haut d’un volcan : oui, c’est possible !

L’installation d’une antenne Starlink à 3070 mètres d’altitude est une première

Photo Arnaud Rivière

Starlink porte un grand espoir pour les entreprises qui veulent sécuriser leur connexion Internet. Beaucoup d’entreprises subissent des coupures d’Internet parce que leur fibre a été arrachée ou lorsque les câbles sous-marins sont en panne. Les délais de rétablissement sont parfois de plusieurs jours. Les professionnels équipés avec Starlink ont la garantie qu’ils seront toujours connectés à Internet pour encaisser leurs clients ou gérer leur entreprise, même si leur fibre est coupée ou le câble sous-marin est endommagé

de performances largement suffisantes pour la plupart des usages d’Internet haut-débit

Pour les entreprises ayant un besoin vital de connexion Internet, ce montant est minime face à la perte du chiffre d'affaires potentiel. Enfin, certains n’ont tout simplement pas le choix : isolés dans une zone blanche, Starlink est la seule solution viable pour avoir une connexion Internet qui fonctionne

. C’est en effet ce que vient d’officialiser Starlink Réunion aujourd’hui. Celui-ci est disponible à La Réunion depuis septembre 2022.Mais l’expérience n’a pas été réalisée au hasard. L’expédition menée par Théophile Helleboid -entrepreneur et spécialiste de Starlink sur l’île- avait en effet pour butCe dernier se veutEn pratique,, contre les 200/250Mbits/s en download et 30/40Mbits en upload habituellement constatés. Mais au vu des conditions, Starlink estime qu’il s’agit làL’abonnement mensuel au réseau (hors kit d’installation de 450 euros) reste plus élevé qu’un abonnement classique à la fibre, si tant est qu’il existe., ce que souligne la firme.