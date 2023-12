Les punaises de lit : une des meilleures recherches Google en 2023 !

Des recherches indiquant les grandes questions d’actualités

Guerre Israël Hamas

Emile disparition

Tempête Ciarán

Lina disparition

Motion de censure

qu’est ce que le 49.3 ?

Punaise de lit

comment s’en débarrasser ?

Pourquoi Griezmann a les cheveux roses ?

Qu'est-ce que le bubble tea ?

Pourquoi l'électricité augmente ?

Comment utiliser le chèque énergie ?

Comment demander la prime carburant ?

Kylian Mbappé

Antoine Dupont

Brigitte Bardot

Ainsi,). Il faut dire que l’ascension de l’IA conversationnelle a été fulgurante depuis son lancement le 30 novembre 2022 et que les récentes mésaventures de Sam Altman ont du contribuer à un regain d'intérêt dans les recherches.Le chatbot devance plusieurs recherches toujours très marquées d’actualités comme,etpour ce quinté.Notons qu’entre autres records,(et son petit copain) et(et) figurent aussi dans ce top 10. On y trouve égalementouAu quotidien, les questions restent axées sur le pouvoir d'achat :ou encoreCôté personnalités publiques et people,etse partagent le podium. Là encore de nombreux évènements expliquent ce classement : rumeurs de transfert, Coupe du Monde 2022, PSG pour le premier et la coupe du monde à Paris et sa blessure pour le capitaine du XV de France. Quant à BB, rappelons qu'elle a souffert de difficultés respiratoires en juillet dernier., suivi par Zelda Tears of the Kingdom, Starfield, Diablo 4 et Assassin's Creed Mirage !